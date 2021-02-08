台北地檢署偵辦勞動部勞動基金炒股案，8日起訴勞動基金運用局前國內投資組組長游迺文及相關涉案人員共12人一案。為保障勞動基金權益，勞動部勞動基金運用局將依法追償勞動基金損失。 地檢署起訴之3家投信，勞動部勞動基金運用局將依委託投資契約，針對遠百之投資損失向復華、統一及群益投信請求損害賠償。勞動部目前，復華、統一及群益投信向勞動基金運用局所提存的履約保證金金額分別為1.3億元、0.9億元、0.5億元，總計提存的履約保證金金額為2.7億餘元。 勞動基金對於國內委託帳戶本即有提存履約保證金之作法，對於涉案遭起訴之投信依委託投資契約等相關規定，得沒收履約保證金、終止契約、請求連帶損害賠償等，並將限制涉案經理人及所屬投信公司5年內不得參與勞動基金運用局委託招標案，且如果經刑事判決有罪確定，勞動基金運用局得請求最高2倍履約保證金的違約罰款。 另外，對於游迺文疑涉不法案件，勞動部勞動基金運用局已就游員記二大過，並予以免職處分。

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