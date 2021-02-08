桃園市長鄭文燦為確保桃園市春節醫療資源調度整備完善及院際間與市府的合作機制，8日邀集轄內急救責任醫院召開聯繫會議，同時前副總統陳建仁、桃醫院長徐永年也一同出席，陳建仁佩服鄭文燦工作分配有方，也大讚中央及地方的團結。

陳建仁提到，桃醫事件爆發後，中央與地方全心全意團結一致，政府和民間也相互合作，國外對於台灣的防疫措施相當讚賞，陳建仁坦言，一開始很擔心人力問題，但是鄭文燦對於團隊的動線規畫、人力分配相當完善，大讚是「桃園人的福氣」。

衛生福利部常務次長石崇良指出，桃醫專案期間，無論是轉出去的病人、曾在急、門診被註記的患者，都會有所加成，雖轉出去的病人是以健保申報，但加成是用公務預算。另急救責任醫院的每月獎勵金自去年10月至今年3月共總額7億元，分別加給全國200家責任醫院的急診人員。

鄭文燦也說，桃醫恢復營運對桃園市來講很重要，桃醫的醫護人員總共有2500人，病床數高達700床，一天門診量是3000人，ICU病房也有60床，是桃園市的重要醫療量能，年後會在和桃醫團隊討論復原過程需要哪些協助，另透露桃醫恢復營運的時候，會送桃醫一份醫療設備的「大禮」。

會議時徐永年三度向台下的責任醫院道謝，坦言事件發生時桃園市轄內的兄弟醫院都不斷挹注幫忙與鼓勵，表示「這些都點滴在心」。

(中時 )