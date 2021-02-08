1名網友日前發現到公園內1位身穿3角熱褲的老翁在運動器材單槓上，以彈力束帶吊住頸部、雙腳懸空，全身重量彈力帶拉住頸部撐著，老翁還不時伸展四肢、表情相當痛苦，讓網友嚇得直說「你在幹嘛？」。據了解，此「吊頸椎」運動源自大陸，是治療頸椎疾病所發想的民間療法，中醫也有「拉頸椎」相關治療，但需要專業復健師協助，民眾不應隨意效法。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發布1則影片，影片中一名老翁身穿3角褲，在公園單槓上綁上彈力束繩，再將束繩綁在頸部上，全身懸空，僅由頸部吊在繩上，該老翁不時將雙腿彎曲、延伸，雙手也會做延伸、擴胸的動作，表情看似相當痛苦、頻頻皺眉，讓原PO直說「這位阿公，你在幹嘛？」

公園內1位身穿3角熱褲的老翁在單槓上，用彈力束帶吊住頸部、雙腳懸空，全身僅由頸部放在彈力帶撐著，老翁不時伸展四肢、表情相當痛苦。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

許多網友擔心老翁可能窒息，留言「阿伯出事了啦，趕快叫救護車」、「很危險欸」、「這應該很危險吧」；據《三立新聞網》報導，此運動源自於大陸，1名患有頸椎疾病的大陸男子從物理治療中得到靈感，發想出此套「吊頸椎」運動，目的為結合復健和健身，而此運動法逐漸擴散，台灣目前已有不少人效法此行為。

實際上，中醫確實有「拉頸椎」相關治療，不過都是經過專業醫師、物理復健師的協助下，才能實施的治療，若民眾自行「吊頸」，實在是非常危險行為，醫師建議民眾不該貿然學習。許多網友也開玩笑留言，「植物人產生設備」、「是在練功還是上吊」、「這用不好會直接脫頸」、「本來頸椎壓迫變頸椎滑脫」。

(中時新聞網)