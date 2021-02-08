孫儷、鄧超是大陸演藝圈的模範夫妻檔，兩人在2005年因合作《幸福像花兒一樣》擦出愛火，小倆口接著在2010年登記結婚、隔年舉辦婚禮，孫儷、鄧超婚後育有一對兒女，湊得好字，而今（8日）是孫儷、鄧超領證11周年的紀念日，而隨著兩人當年的領證照曝光，孫儷保養有術，11年前和現在根本沒差別。

今天是孫儷、鄧超領證11周年的紀念日，同時也是鄧超的42歲生日，孫儷稍早則在微博曬出夫妻2010年以及2018年、2019年、2020年的合照，孫儷感性寫下：「我們是...生活中的伴侶 孩子中的父母 工作中的同事 理想中的戰友 養生中的師徒 今天是我們領證11年的紀念日，也是鄧先生的生日」。

孫儷微博全文。（圖／取材自孫儷微博）

照片中，孫儷都是頂著招牌短髮，保養有術的她，顏值依舊凍齡，絲毫沒讓歲月留下痕跡，2010年和2021年的孫儷看起來完全沒差，一張嫩臉超不科學，不過鄧超則是看起來忽胖忽瘦，孫儷事後也跳出來護尪：「鄧先生還是很帥氣的，他的鬍子是為了我和我的家鄉而留的」，而寵妻的鄧超也不忘花式曬恩愛，他嘴甜誇孫儷說：「妳一點沒變，可見我的重要」。

孫儷、鄧超感情恩愛，是大陸演藝圈的模範夫妻檔。（圖／本報系資料照片）

其實鄧超和孫儷個性一動一靜，孫儷日前也難得寫下長文，列出與鄧超的個性、生活11項差異，孫儷點出鄧超是夜貓子、無辣不歡、喜歡聊天、做事隨興沒計畫，而孫儷則是早睡早起、飲食清淡、愛喝茶、情緒平靜、生活規律，儘管夫妻個性和生活極大，但雙方仍為了愛改變自己，也讓孫儷感動直呼：「他一直在改變，為家在變」。

(中時新聞網)