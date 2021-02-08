韓劇《前輩，那支口紅不要塗》找來氣質女星元真兒搭檔小鮮肉路雲，改編自熱門同名小說，以化妝品公司為背景，描述年下直球男與年上高冷女之間令人心動的浪漫愛情故事。路雲在劇中甜蜜守護元真兒並霸氣告白的橋段讓觀眾心動不已，笑稱要是辦公室裡也有個跟路雲一樣的後輩就好了，只要看到他，上班的煩悶心情就能一掃而空。

元真兒出道前曾當過上班族，透露拍攝該劇再度坐在辦公桌前，感覺熟悉又懷念。日前與路雲受訪玩起二選一遊戲，在「花自己的錢吃漢堡VS參加聚餐用公司的錢盡情吃昂貴美食」這一題，相較於有些怕生，寧願自掏腰包的路雲，她果斷地選擇後者，笑稱因為是全體聚餐不用特地看某人眼色。

路雲好奇問說：「但如果身邊坐著常務或品牌經理，不會感到不自在或尷尬嗎？」她以過來人口吻說：「遇到那種情況，我反而會問對方像是『你要再吃點肉嗎？』或是提議『我來幫你們烤吧！』」積極主動的應對能力，讓沒當過上班族的職場菜鳥路雲聽了之後恍然大悟。

在「7點上班、4點下班VS 10點上班、7點下班」選題中，2人很有默契地都選了前者，元真兒認為早睡早起是好事，路雲表示就算再晚睡都會在早上10點醒來，只是會再睡回籠覺，應該也算是早起類型的人。認為團隊合作很重要的路雲，在「冷峻嚴肅但能幹的員工」及「和氣善良但處理不好工作的員工」之間選擇後者，「比起工作能力，我覺得人情味跟人品更重要，因為會影響團隊氛圍。」

元真兒與路雲、李賢旭、李主儐在劇中展開難解四角戀，路雲每集總會說出令人心動的台詞，像是第2集裡，他無法壓抑內心情感，深情地說出「跟我戀愛吧！前輩」，而在目擊元真兒遭前男友李賢旭糾纏後，他也毫不猶豫地挺身牽著元真兒的手霸氣喊：「從我女人的面前消失！你這小子。」

面對小鮮肉路雲不間斷的直球告白攻勢，一開始有些不知所措的元真兒開始卸下心防，不過路雲卻因此被情敵李賢旭盯上，趁著職務地位優勢，不時當面挑剔、惡整他。第6集中，路雲奉命外出跑業務，因為應酬喝茫的他在酒後化身黏人小奶狗，硬是不讓元真兒回家，不僅撒嬌說出「不乖！妳壞壞」還拿出優格餵食元真兒，讓他隔天清醒後懊惱不已。

今（8日）播出的第7集裡，元真兒和路雲的感情將有進一步發展，預告中兩人牽手在馬路上甜蜜奔跑，讓觀眾看了直喊「拜託你們趕快在一起吧」，《前輩，那支口紅不要塗》每週一、二晚間8點於愛奇藝國際站上線。

(中時 )