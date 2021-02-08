台中市法制局長李善植提醒，空汙防制，你我有責，勿心存僥倖，車主應掌握自身擁有的機車排氣定檢日期，並依規定檢驗。（盧金足攝）

台中市有民眾未依期限至機車檢驗站點進行排氣定檢或複驗，遭環保局開罰，常以「搬家」、「忘記了」、「未收到通知或複驗單」、「收到通知或複驗單已逾期」、或「不知道相關規定」等理由提起訴願，仍被台中市訴願審議委員會認定違反《空氣汙染防制法》，提出的這些訴願理由，都不被採納。

台中市法制局長李善植表示，民眾常見的機車排氣定檢違規類型，可分「未定期檢驗」、「經定期檢驗不符合排放標準之車輛，未於檢驗日起1個月內修復並複驗」、「期限屆滿後之複驗不合格」等3大類。

民眾務必記得依規定辦理，否則恐遭主管機關按違規情形，依《空氣汙染防制法》規定，裁處最低500元以上、3萬元以下罰鍰。

機車排氣定檢的規定，常為民眾忽略，出廠滿5年以上的機車，每年於行車執照原發照月份前後1個月內，實施定期檢驗；檢驗不合格，應於1個月內修復並複驗合格。台中市府法制局發現從2018年至2020年的訴願案，有關違反《空氣汙染防制法》案件類型，高達31件是關於違反「機車排氣定期檢驗」被裁處的訴願案。

李善植提醒，空汙防制，你我有責，勿心存僥倖，車主應掌握自身擁有的機車排氣定檢日期，並依規定檢驗；若不清楚相關檢驗資訊，如不知定檢日期為何、不知何處有檢驗站點等，應主動向環保局尋求協助，避免因疏忽讓荷包失血，也可降低空汙危機。

(中時 )