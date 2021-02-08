2021年台北國際電腦展（COMPUTEX）將首次推出虛實整合（OMO）展覽平台-「COMPUTEX 2021 Hybrid」，以實體展、與COMPUTEXVirtual線上展結合的創新模式，提供高精準度的參展及觀展體驗，並同場加映InnoVEXVirtual線上展，以協助指標企業及與新創公司提升參展成效。

為迎來COMPUTEXVirtual將於5月31日至6月30日展開為期一個月的線上展，並同場加映InnoVEXVirtual線上展，以「虛擬展示」、「前瞻趨勢」、「商機媒合」、「精準推薦」為四大特色與重點展現，即日起開放參展報名。為協助廠商了解COMPUTEX如何跨越時間與空間限制，以新平台、新型態和新智能的形式，帶領全球科技生態系共築新常態的商業模式，貿協亦將於3月3日辦理海外線上說明會。

COMPUTEX將於6月1日至4日於台北南港展覽館以實體方式展出，展覽將以七大主題貫穿展會及周邊活動，包含第五代行動通訊（5G）、人工智慧與物聯網（AI & IoT）、邊緣運算（Edge Computing）、高效能運算（HPC）、資訊安全（Cyber Security）、電競（Gaming）、創新與新創（Innovations & Startup）等，完整呈現臺灣資通訊產業在全球獨霸的高階供應鏈實力。

同時今年COMPUTEX的創新與新創展區（InnoVEX）將移師台北南港展覽館1館展出，提供新創公司與全球科技大廠同場較勁的舞台，不僅為高科技產業注入創新能量，也大幅拉近新創與買主間的距離。

(工商 )