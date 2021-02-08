環保署預報農曆春節期間濁水溪下游可能受東北季風影響，將於除夕當日風速達到最高，風速每秒可達15公尺/秒，可能引發河川揚塵事件，水利署邀集第四河川局、雲林縣環境保護局及彰化縣環境保護局等單位召開農曆春節連假期間揚塵應變會議，依據空品監測網的預報，提前做好準備，並將依實際情況成立應變指揮中心，啟動各項應變作為。

水利署第四河川局為強化濁水溪揚塵防制成果，除持續辦理綠覆蓋、水覆蓋等相關揚塵抑制與維持作業外，並特於春節前完成多項揚塵抑制措施，包括西螺大橋上游、高鐵橋下游及西濱大橋上下游等處蓄水池塘與攔水土堤維護作業，自橋大橋橋下低灘地稻草蓆鋪設作業、自強大橋下游北岸土方培厚區稻草蓆鋪設作業、崙背地區複式斷面簡易灑水系統佈設，麥寮出海口灑水系統維護與低灘地稻草蓆鋪設，並於揚塵號發地區灘地便道指派專責灑水車輛待命；而時令也是濁水溪西瓜種植季節，第四河川局嚴格要求瓜農務必於春節前完成整地，並以稻草覆蓋裸露地，經檢查瓜農均已完成稻草覆蓋。

農曆春節期間，雲林縣政府與彰化縣政府將依據空品狀況調整水車執行道路灑水次數、支援河川裸露地灑水、增加裸露地三仙膠噴灑等相關措施；第四河川局亦將指派專人待命並於崙背地區增加0.8公里，啟動總長度達3.2公里灑水系統灑水，指派機具3台辦理蓄水池塘維護作業及出海口低灘地高壓泵浦灑水作業，並於崙背麥寮區域持續派遣水車至5台車次，配合辦理堤前便道灑水作業，持續於河口大沙洲啟動22道水線定時分區灑水等相關揚塵抑制措施，希望藉由中央與地方共同努力，將濁水溪揚塵影響降至最低，讓民眾過一個好年。

(工商 )