近日水星逆行，總覺得哪裡不太對勁，但別擔心！命理專欄《文文的星座》日前就點名4生肖在今年運勢沖天，只要好好把握機會，定能迎來滿滿的財富和享不盡的福氣，快看看你或是身邊的朋友有沒有上榜吧！

▍生肖牛

生肖屬牛的朋友今年前腳走翻身大運，後腳貴人福來到，有望一改上個月橫財運不利，心很容易累的狀態。待機遇一來，財富和運勢將會十分旺盛，讓人好生羨慕。此外，對部分屬牛人來說，未來4天福德宮不巧遇到「暴敗」、「盤根」凶星影響，導致健康這一塊有點糟糕，要多留心頭疼頭暈的問題，有些人還會發生身體免疫力變差的情況，可以在飯前先喝湯，潤潤腸道，會稍微改善。

▍生肖虎

生肖虎的朋友腦子靈活，雖然喜歡自己獨處，但平常人待人大方豪爽，十分招人喜歡。2021年你的福德宮剛好得「月德」、「天德」吉星重點關照，運勢紅到發紫，假若把握住此番機遇，定能大富大貴，事事如意。另一方面，屬虎人接下來桃花傍身，愛情方面有很多好消息，但在金錢方面，切記勿過於小氣摳門，錢不是省出來的，只要不斷的奮鬥，就能有收穫，迎來日後幸福的日子。

▍生肖豬

屬豬的人到了2021年，奴僕宮恰巧得「華乙」、「天機」吉星傍身，有機會告別早前一段時間正財運不樂觀，諸多不順和災難頻頻的情況，如果能接住這次好運，將會富甲一方。同時有部分屬豬人在未來4個月桃花燦爛，真愛就在不遠處等著你，記得要注意平衡好家庭和工作的關係，相信良好的付出是成功之道，只要不斷進取，幸福馬上來報到。

▍生肖猴

屬猴的人生來屬相五行金相助，其中92年壬申猴年生的屬猴人，被稱之為「金猴」，2021年一到，有希望得到46年「土狗」的幫助，形成「戌土生申金」相生局，可讓霉運殆盡好運臨身，屆時財運和好運都將齊進家門，不管是存款還是福氣都暴增。但有一部分的屬猴人，最近5天命宮不幸遇到「盤根」、「歲破」兩顆凶星來犯，導致健康運勢不佳，需要提防關節疼痛的問題，其他人也可能出現於睡眠品質被干擾，睡不好的情況。

(中時新聞網)