彰化市公所首度彰化300全民彩繪祈福燈籠，吸引2000多人熱烈參與，關帝廟廣走牛年花燈。（吳敏菁攝）

彰化市公所首度彰化300全民彩繪祈福燈籠，吸引2000多人熱烈參與，關帝廟懸掛得獎作品。（吳敏菁攝）

彰化市公所首度彰化300全民彩繪祈福燈籠，吸引2000多人熱烈參與，關帝廟懸掛得獎作品。（吳敏菁攝）

彰化市公所首度彰化300全民彩繪祈福燈籠，吸引2000多人熱烈參與，關帝廟懸掛得獎作品。（吳敏菁攝）

彰化市公所首度彰化300全民彩繪祈福燈籠，吸引2000多人熱烈參與，今天在縣定古蹟關帝廟邀請100多位彩繪祈福燈籠獲入選作者到場，評選300優選作品懸掛關帝廟內，其餘未入選也分別懸掛元清觀、南瑤宮、開化寺、慶安宮、威惠宮等處1整年，就像為自己點盞光明燈，散發藝術光輝，點亮光明未來。

彰化市長林世賢表示，燈籠是團圓的表徵，彩繪燈籠是重要傳統民俗活動，也象徵迎向光明的未來，能將自己彩繪的燈籠掛在廟宇中，就增添一種祈福的象徵，有別以往以發奬金的方式，改變辦理的形式，不管有無入選，作品都會懸掛於彰化化市所屬寺廟內祈福一年，以期能身體健康、心想事成，入選者則另獲頒奬狀1張。

首度辦理全民祈福彩繪燈籠活動，廣獲迴響，共2000人參加，農曆年將至，一盞盞別具意象的彩繪燈籠，讓民眾都提前感受到節慶團圓氛圍、濃濃的年味，傳遞愛與溫暖。

彰化位居台灣中部樞紐位置，開發歷史悠久，雍正元年、1823年劃大甲溪以南、虎尾溪以北的土地為「彰化縣」，文化底蘊深厚。2023年彰化建縣縣即將屆滿300年，彰化市公所特別在歷史的交會點，隆重舉辦彰化慶典之都「建縣（城）300．古城新生」系列活動，迎接彰化未來的300年！透過彩繪祈福燈籠活動，讓親子、學校、社區之間建立較濃厚的情感，也達到發揚傳統文化的效果。

萬盞燈籠沒有一盞一樣，彰化市重要寺廟節點裝飾起燈籠，市長林世賢還邀請總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等也親自彩繪燈籠掛在彰化替彰化人祈福，還有藝術家也展現了製作燈籠功力，萬盞燈籠海里，吸引來尋尋覓覓尋找最中意的一盞，林世賢表示，首度舉辦全民彩繪祈福燈籠活動只是開端，期望大家一起來感受這片土地300年來的記憶、感動與喜悅。

(中時 )