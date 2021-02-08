永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」 今年首度推出發紅包功能，增添樂趣外也免跑銀行存、提款，為傳統文化注入科技元素。永豐銀行表示，2月底前，透過DAWHO APP「發紅包」並於紅包賀卡處以「大大」或「大戶」作對聯，例如「『大』駕光臨，『戶』你一生」，成功建立紅包後，即可獲得新台幣8,888元現金大禮包抽獎機會，紅包發越多，中獎機會越大，歡迎用戶揮灑文采，迎接2021金牛年。

永豐銀行表示，DAWHO APP「發紅包」除了讓數位帳戶用戶相互收發紅包外，更有「限定包」或「隨機包」的創意玩法，前者可自行設定紅包金額，如「168」、「520」、「888」等富含寓意的數字，讓收禮者一秒收禮、暖在心裡；後者則由系統隨機分配金額給受贈者，開啟瞬間才知道金額，營造群眾搶紅包的緊張刺激感。用戶也可透過社群媒體分享連結，邀請親友一起發紅包。

除發紅包分享新年喜悅外，即日起至4月4日新開立「大戶DAWHO」數位帳戶及完成指定任務者，可享多重好禮抽獎機會，獎項包含88元發財金 及國內雙人旅遊套組；擁有DAWHO外幣活存帳戶 的用戶，即日起至2月10日期間參加「牛年行大戶，筊杯送美金」線上活動，登入活動頁就能立即體驗趣味擲筊，獎品總價值超過新台幣80萬元，包含最高168元美金、Apple iPhone 12 Pro Max 128G、Nintendo Switch主機加健身環等大獎，堪稱牛年最有誠意的開春福袋。

(中時 )