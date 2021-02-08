你也有春節返鄉症候群症嗎？衛福部彰化醫院精神科主任梁孫源建議，最好事先演練，準備好應對的答案，降低心理受創程度，若還是無法紓解，亦可適度求助精神科醫師。

許多人一想到過年返鄉，聚餐聯誼時難免被親友長輩追問何時結婚生子、何時買房？還有婚姻進度、感情狀態和工作薪資等問題，就負面情緒、壓力暴增。

新冠疫情嚴峻，有人乾脆以防疫減少群聚為由，縮短返鄉時間，甚至連聚餐都省了，但絕大多數人仍難以避免春節相聚場合，彰化醫院醫師就呼籲，除了防疫口罩要戴好戴滿，注意飲食小心提防腸胃炎、上呼吸道感染，更要注意心理衛生健康，避免出現憂鬱焦慮的春節症候群。

梁孫源表示，單身者面對被親友追問，甚至被拿來做比較，都會產生不舒服的感受，甚至常見家族大聚會時，表面上和諧，卻舊事重提故意酸言酸語，弄得大家都不開心。尤其不少職業婦女還得處理家事打掃，準備年菜、祭祀拜拜等傳統習俗，若還要被公婆或長輩指責、下指導棋，各類情緒累積、糾結，愈想愈氣，就可能爆發憂鬱與焦慮，出現吃不下、睡不著、恐慌、鬱悶或焦慮等情況。

梁孫源建議，若有預期會被追問關切哪些問題，不妨事先準備好說法，例如「改天再帶來拜會」、「我正在努力，希望很快有好消息」等，減輕心中的受傷與糾結。

另外，中醫師張煒東提醒，新春腸胃易因溫差大著涼，也可能因大魚大肉而無法消化，最好飲食均衡、清淡，不要每餐都油膩膩，要多喝水。夜間注意保暖，可準備毯子，避免著涼影響到腸胃、上呼吸道，尤其口罩要「戴好戴滿」，不僅是防疫所需，對於上呼道感染也有遏止之效。

彰化醫院表示，除了除夕（2月11日）至初二（13日）縮小診次，其他日子門診照常；除夕至初二上午有內科、外科及精神科門診。

(中時 )