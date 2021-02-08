台南市官田區公所將閒置荒廢近20年的陸軍營區整建，打造成占地10公頃的文化生態園區，將千餘棵樹木保留，穿插步道、溝渠、生態池等，目前已全數完工，等待最後驗收程序。（莊曜聰攝）

位於官田區公所對面的隆田文化生態園區，原本計畫農曆年前全面開放，但因工程驗收仍在進行中，官田區公所規畫，在10日小年夜當天開放部分區域，讓民眾在春節連假期間，可以感受園區帶來的閒適氛圍，10公頃的園區分為5大區塊，全面開放後不但能休閒散步，還能舉辦活動，帶動地方創生，提高在地人生活品質。

園區的前身是陸軍營區，約20年前遷移後就閒置荒廢，甚至成為環境髒亂點，地方爭取改善聲音不斷，官田區公所與地主台糖公司協商後認養土地，並向中央爭取3000萬元經費。

園區林相豐富，光是樹木就有1000多棵，包括榕樹、桃花心木、鳳凰木、柚木、芒果樹等等，另外還有少數殘留的軍事堡壘，修繕時也都保留下來，並規畫出森林遊憩區、密林保育區、密林休憩區、社區庇護工場、地方創生活動場域等5大專區，工期從去年7月到今年1月，目前已經全數完工，原本定於農曆春節前開放，但工程驗收尚未完全結束，討論後將只開放部分區域。

官田區區長顏能通指出，隆田文化生態園區可以體驗生態悠閒之美，但因驗收問題，因此先在小年夜開放部分區域，主要以中央大道西側為主，但只開放到中段，碉堡後方的部分不開放，到時會架設起圍籬，希望透過小部分區域的開放，讓民眾先行體驗，也呼籲民眾遵守圍籬限制，不要闖越沒有開放的區域。

區公所未來在管理上除了籌募經費做好環境維護外，安全巡守方面則由隆田社區負責，也希望民眾能好好珍惜，一起來維護園區的環境及安全。

(中時 )