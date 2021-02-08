今年春節連假長達7天，出門旅遊或拜年的朋友最關心的事，莫過於「會不會塞車」。連假期間交通部針對返鄉出遊車潮訂有疏運計畫，而各縣市警察機關也針對一般市區道路規劃相關交通疏導措施。

桃園市政府警察局蘆竹分局有鑑於往年台4線(中正路、新南路及南崁路)各大賣場的購物車潮易造成交通壅塞，因此特於年前邀集各大賣場業者代表以及公路主管機關進行現地會勘，商議相關交通疏導措施，另也規劃台4線春節期間之替代路線，希望民眾能多加配合及使用，讓大家都能安心出遊，平安返家。

蘆竹分局規劃台4線春節期間之替代路線，希望民眾能多加配合及使用，讓大家都能安心出遊，平安返家。（姜霏翻攝）

另桃園交流道為桃園市交通最繁忙的路段，長期以來，為往來機場、南崁及桃園地區民眾必經要道。為因應日益複雜的交通狀況，蘆竹分局與交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段不斷派員進行現地會勘與數據分析，最後決議進行交通工程改善，於2019年起分階段進行，並且於去年完成交通工程改善。最主要改善工程在於新南路往國道1號南、北雙向最外側車道劃設國道匝道入口專用道，並設置防撞導桿，實體區隔進入國道1號匝道車流。

其中蘆竹往桃園北向匝道部份，駕駛人毋需停等路口紅燈，便可直接駛入北上匝道進入國道1號，此舉將大幅減少駕駛人路口停等紅燈時間，進而緩解新南路與中正路上之車流壓力，可謂一舉數得。該階段交通工程於今年農曆年前施作完成，相信可為南向返鄉的駕駛人提供便利與順暢的交通環境，而蘆竹分局與工壢工務段也將進行成效分析與評估，以作為持續改良桃園交流道之參考。

(中時 )