民營金控元月獲利，中信金(2891)暫時領先，中信金1月份獲利表現亮眼，稅後盈餘較2020年12月大幅增加了64.16億元，成長超過280%，除各項核心業務維持穩健表現外，主要成長來自股債等金融操作表現得宜，彩券業務則因農曆年節效應開始發酵，彩券手續費收入挹注金控獲利。

中信金今(8)日公告2021年1月份自結盈餘，1月份單月稅前盈餘為97.49億元，稅後盈餘為86.71億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.44元，創下1月單月獲利歷史新高記錄。

與去年同期相比，中信金控2021年1月稅後獲利較去年同期成長達72%，銀行及保險兩大核心業務均有優異表現。在銀行業務方面，存放款業務持續成長，加上財富管理手續費動能穩健，子公司中國信託商業銀行稅後獲利較去年同期成長16%。保險業務方面，因負債成本下降，投資部位成長，加上投資收益良好，子公司台灣人壽保險公司稅後獲利較去年成長157%。

至於玉山金(2884)1月自結盈餘，單月稅後盈餘19.0億元，較去年同期增加1.6%，EPS為0.15元。玉山銀行單月稅後盈餘17.1億元，較去年同期減少10.7%，玉山證券單月稅後盈餘成長410%，玉山創投單月稅後盈餘成長154.2%。

(時報資訊)