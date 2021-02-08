謝姓房仲業者前年也曾捐贈200份年菜給北台南家扶，今年受到疫情影響加上時間緊迫，範圍跟數量都減少，也以親領為主、減少到府配送。（莊曜聰攝）

再過3天就是除夕夜，台南佳里區的房仲業者歲末送暖，特別請宴席業者製作70份年菜，贈送給北台南家扶中心的受扶家庭，往年都會由房仲業者員工及志工群宅配到府，但今年受到新冠肺炎疫情影響，範圍以佳里區為主，並改為現場發放，但拿到年菜的家庭，還是感受到濃濃年味及人情味。

住商不動產台南佳里加盟店總經理謝彧森、卓素月夫婦原本在彰化縣經營房仲業，20多年前返回故鄉佳里開業，佳里區子龍里出身的他，除了擔任當地廟宇永昌宮總幹事，協助推展廟務外，14年前就積極做公益，捐款及物資給各慈善團體及低收入戶，在每年農曆中元節前，也會贈送大北門區弱勢戶普度用品。

謝彧森表示，過去一年雖然受到新冠肺炎疫情影響，大環境不佳，但在員工努力下，業績仍有明顯成長，他本著回饋地方心理，出資約20萬元，請專業廚師烹調年菜，裡面包含6道菜，有雞湯、糖醋黃魚、筍絲封肉、八寶丸、櫻花蝦米糕及羮品等，並採急速冷凍後真空包裝，只要退冰加熱後就能食用，在保存上也較為容易。

北台南家扶中心主任莊淑惠指出，目前約扶助近一千戶弱勢家庭，受到新冠疫情影響，無論是善款及年菜都減少許多，十分感謝住商不動產謝彧森、卓素月夫婦的貼心善行，讓弱勢家庭在疫情緊蹦中依然能享有不容「疫」的年味和喜氣。

(中時 )