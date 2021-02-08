中職32年比賽用球恢復係數往下調整，外界預測今年全壘打滿天飛的情況恐不復見，不過今天在富邦悍將與統一獅的自辦熱身賽，7局下獅隊20歲李承齡率先開轟，之後又從陳鴻文手中敲出陽春炮，個人雙響炮也助隊以10比3勝出。

中職今年比賽用球仍是華櫻990，不過恢復係數下修，中間值調降到0.550，係數標準0.550至0.560之間，且採用高縫線用球，縫線高度從0.05公分改為0.07，與國際接軌。

今天獅隊在台南主場與富邦進行自辦熱身賽，比賽後段上陣的李承齡面對陳韋霖敲出中外野2分炮，成為今年自辦熱身賽首轟，8局下再從富邦終結者陳鴻文手中開轟。

高中時李承齡強打捕手，2018年投入中職選秀被獅隊在第4輪選中，不過來到職棒，傳球卻出現問題，當捕手時心理層面太過緊繃，無法承受壓力，因此去年春訓時，球隊決定將他先放回也曾守過的外野，首席教練高志綱說：「沒想到他表現得比預期的還要好。」

獅隊開季註冊名單並未將李承齡列入，高志綱解釋，主要是因陣中外野人才濟濟，在考量順位的情況下才沒放進去，「但以李承齡今天雙響的結果來看絕對是讓人為之一亮，也是可以期待的選手。」

李承齡進入職業後2個球季都在二軍度過，今天卻在自辦熱身賽敲出2轟，他表示，經過這段時間的磨練，心理層面進步很多，有問題也都會像學長請教，今天攻擊策略只是想要確實擊球，目前也都還在熟悉手感；對於今年目標，他肯定的說：「當然是要以一軍出賽為目標。」

統一獅李承齡（右）開轟後與隊友擊掌慶賀。（毛琬婷攝）

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