因應春節假期將至，文化部所屬各藝文場館規劃許多展覽及特別活動，文化部表示，除要求所屬各場館應嚴格落實防疫措施、做好人流管控外，也呼籲所有藝文場館及國人，一起做好各項防疫工作，共同維護臺灣難能可貴的如常生活。

文化部長李永得表示，過去一年因疫情影響，國內藝文產業遭受重創，但因藝文場館、團隊及全體國人的共同努力，各項藝文活動於下半年逐步復甦，也要感謝國人以實際行動給予藝文產業許多支持。

面對即將到來的春節假期，文化部表示，所屬各場館皆規劃許多精彩的展覽及活動，如國立臺灣博物館鐵道部園區的「異論『現代』：1935年臺灣博覽會特展」、國立臺灣美術館「經典再現—臺府展現存作品特展」及「第36屆版印年畫『喜牛迎春—牛年年畫』特展』、國立臺灣史前文化博物館南科考古館「牽手平埔—臺灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」等，歡迎民眾到博物館走春。

文化部表示，因應疫情，文化部除請各場館依「文化場館因應疫情藝文活動開放辦理原則」落實量體溫及洗手、全程佩戴口罩、禁止飲食、實施實聯制、加強環境消毒等防疫措施，亦要求各場館應有人流管制措施，以維持適當社交距離。

(中時 )