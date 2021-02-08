韓國浪漫愛情電影《今天決定我愛你》由知名女導演洪智暎執導，集結柳演錫、劉仁娜、崔秀英、李沇熹、金剛于等人氣演員共同演出，4對男女在新年的前一週各自遇到人生的轉捩點，他們能把握機會，揮別過往低潮，追求自己的幸福嗎？8位演員在電影中的配對組合都極有新意，讓電影擦出迷人的火花，在電影呈現出粉紅色的幸福泡泡。

電影描繪4對男女從耶誕節到新年這段期間的境遇，在導演洪智暎巧妙的安排下，4段故事各自獨立又巧妙相互穿插，透過尋找幸福的主題，讓觀眾都能夠感同身受，這部療癒感十足的電影，讓觀眾的心靈獲得溫暖的安慰。洪智暎說：「希望《今天決定我愛你》會為所有人帶來慰藉，注入活力，因為大家都度過了艱難的2020年。」

該片故事描述在新年的前一週，4對男女各自面對不安但又充滿希望的故事，唯一相同的是他們都盼望未來會更幸福。刑警志皓（金剛于 飾）與孝英（劉仁娜 飾）都曾經歷失敗的婚姻，孝英為了遠離恐怖前夫要求警方保護，負責保護她的志皓靠近了她的生活，他們能克服過往悲傷，擁抱新戀情嗎？真雅（李沇熹 飾）在聖誕節前被男友拋棄後心碎不已，她一時衝動，刷了機票就飛去離首爾超遠的阿根廷散心，遇到在當地工作的韓國人宰憲（柳演錫 飾）。兩人在異國的邂逅，能找到各自人生中的轉捩點嗎？

而開旅行社的龍燦（李東輝 飾）與來自中國的姚琳是即將結婚的跨國戀人，距離婚禮愈近，他們開始意見不合，這時龍燦竟被騙走婚禮基金，他不敢讓姚琳知道，但怪異的態度讓姚琳憤怒不安，他們能夠順利結婚成家嗎？來煥（劉太旿 飾）是帕運會（身障人士奧林匹克運動會）的滑雪板選手，在一次競賽奪冠後，向交往許久的女友五月（崔秀英 飾）求婚，他們認定彼此是相守一生的伴侶，而來煥尋求事業突破的過程卻讓感情面臨考驗，這對戀人能持續堅定的愛嗎？

《今天決定我愛你》將於3月12日白色情人節在台上映。

(中時 )