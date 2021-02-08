◎首波AZ疫苗20萬劑要來台了！陳時中：最快三月施打

首批新冠疫苗要來台了！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天首度鬆口，第一波COVAX分配的AZ疫苗，台灣將先分到20幾萬劑，但抵台時間未定已經在積極聯繫，預計最快3月給防疫相關人員、醫護優先施打。

◎案925進入社區才確診 張上淳揭在台染疫機率

昨確診的案925是南部上巿紡織公司員工，1月8日自美返台，1月25日檢疫期滿後開始上班，但卻於昨天確診，雖然指揮中心昨第一時間指案925在美染疫機率高，但有專家質疑，不能排除在台染疫的可能，對此指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，個案Ct值超過30，顯示還是感染許久的可能較高，加上個案周遭沒有感染源跡象，所以還是研判在美國染疫的機會高。

◎迪士尼粉萌季期間限定店 北中南三百貨快閃

無法出國，國內掀追櫻潮！迪士尼首度推粉萌季快閃店，將於2月24日起陸續在台中勤美誠品綠園道、高雄夢時代、台北誠品生活南西店北中南開跑！搶先曝光是首次登台的迪士尼官方「粉紅維尼」等2021年粉萌新品。

◎春節連假將至 交通部：初一至初三上午往南最塞

10日起就正式進入春節連假，交通部8日提醒，今年考量防疫，預期國道車輛會比往年多，加上降雨，容易出現較嚴重的壅塞情形，提醒民眾上路前要先做好準備。

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(中時新聞網)