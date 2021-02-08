23歲女星姜勝妍從小懷有歌手夢，2019年曾參加《miss trot》，還參與了miss trot9的全國巡迴演唱會，21歲開始參加大大小小歌唱比賽都有不錯成績，然而她在2年前卻險遭經紀人性侵，不僅如此，她還有段痛苦的童年，一路走來不容易，開朗的外表底下藏了許多傷痛。

姜勝妍5日在節目《深夜神堂》分享，她為了實現歌手夢想，邊練習唱歌邊造訪許多經紀公司，然而卻遇到有公司要求她去陪酒，且在21歲時，她曾和當時的某經紀人前往偏僻的外縣市跑場，晚上他們睡在汽車旅館，什麼都不懂的她以為這是沒辦法的事，卻險遭到經紀人性侵。

姜勝妍透露，由於當時太害怕了，她還心想，「還是我乾脆從這裡跳下去？」除此之外，姜勝妍也坦承自己悲慘的童年生活，她從小目睹爸爸毆打媽媽的場景，因此很討厭回家，也因此認知到只有自己能保護自己，在報警後，她搬出來獨自居住，「現在幾乎沒跟爸爸聯絡了，媽媽則是再婚遇到很好的人很幸福。」

姜勝妍自爆差點被性侵。(圖/翻攝自푸하하TV YouTube)

如今一切都苦盡甘來，姜勝妍也越來越多新作品，不僅在音樂界闖出一片天，更開始嘗試接觸戲劇，2020年還參與網路劇《地球上的特別紀錄》（지구에서의 특별한 기록）演出，粉絲們雖然對於她的遭遇感到十分心疼，同時也為努力的她感到驕傲，希望她能有更多不同的新作。

(中時新聞網)