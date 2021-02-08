去年全台總出生人口僅16.5萬人，創下歷年來新低，少子化顯然是迫切需改革的國安議題，國健署今天表示，為鼓勵民眾生育，擬將產檢補助次數從現行的10次調升為14次，估計整體可幫每位孕婦省下4000多元，不過由於財源需再另外編列6億預算，因此最快要到明年才能夠施行。

國健署上月底召開「產檢項目及支付費用檢討專家諮詢會議」，會中專家對提高產檢補助次數、增加產檢超音波次數、妊娠糖尿病篩檢、檢查全血球計數，以及提高產檢醫師診察費支付額度至健保給付標準取得共識，最後獲國健署同意，預計於今年爭取6億元預算來搶救少子化危機。

國健署副署長吳昭軍表示，礙於現行公務預算僅有新台幣5億多，以至於產檢補助次數過去10餘年一直無法調整，這次會議通過後將爭取編列預算，即便預算將來無法爭取全額，也會依照預算多寡來按順序推動。

婦產科醫學會理事長黃閔照指出，國外如美國、日本等先進國家，懷孕產檢次數從8周起到40周就是提供14次的補助，而國內則是停留在10次產檢補助10年，超出部分都須自費，每次金額落在300至500元之間。

黃閔照說，隨著產檢補助次數增至14次，若以每次自費500元來計算約可省下2000多元，另外這次會議中還調高超音波檢查次數，若用國內行情每次500至800元來算，最多可再省下1600元，

此外，懷孕期間進行妊娠糖尿病篩檢、全血球計數等檢查，可再省下800元左右，因此全部加起來共可省超過4000元。

吳昭軍表示，會將糖尿病與貧血檢查納入是考量過去調查孕婦貧血約占10％至20％左右，糖尿病的孕婦約佔15％，因此才會在這次一併納入篩檢補助。

(中時 )