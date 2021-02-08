農曆春節將至，不少民眾已開始規劃年假出遊行程、辦年貨、添購新衣等年前準備，環保署貼心提醒，迎接新年之餘，也要記得「全民綠生活」，邀請民眾過年期間一起從食、衣、住、行、育、樂、購各面向落實生活環保，包括使用在地食材料理年夜飯、自備環保袋辦年貨、添購再生環保衣物及選住環保標章旅館等實際行動，永續地球資源。

因全球特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情蔓延，國人今年多僅能在臺灣過農曆新年，環保署推薦規劃春節國內旅遊時，選擇具有環保標章的旅館，入住時自備盥洗用品如牙刷、牙膏等，減少使用一次性產品；交通工具選擇低碳又便捷的大眾運輸，並配合防疫政策配戴口罩；景點選擇風景優美的國家森林遊樂區、國家風景區、國家公園或環境教育設施場所，享受大自然的同時，也可教育下一代愛護環境的重要性。

辦年貨、穿新衣戴新帽也是農曆新年的一大傳統，環保署署長張子敬分享如何聰明又環保的辦年貨，「用在地」購買在地食材或產品，減少碳足跡，還能支持在地經濟；「惜資源」選擇再生材質之環保衣物，並愛惜衣物延長其使用壽命，也呼籲網路賣家減少網購包裝；「護環境」大掃除時選購環保、節能、省水產品，使用無磷洗劑友善環境。

春節闔家團圓聚餐，邀請親朋好友加入惜食行動，前往綠色餐廳用餐，落實「吃在地」、「吃全食」、「吃多少點多少」或是主動說出不吃的食材等，如果吃不完也鼓勵民眾「可打包」，帶回家繼續享用或與親友分享。

面對疫情，春節往返人潮是一大防疫考驗，環保署提醒民眾配合政府政策落實防疫工作，也期盼民眾在慶祝農曆新年時，能身體力行「全民綠生活」，一同為臺灣環境永續努力。

(工商 )