揚明光（3504）公布2020年財報，全年稅後淨損約2.36億元，每股淨損為2.07元。展望第一季，揚明光預期智能家居、安控及3D列印機需求良好，出貨可望優於去年第四季，微投光機和電視牆光機出貨將較去年第四季減少，光學元件產品出貨約和去年第四季相當。

揚明光2020年下半年合併營收約21.46億元，較上半年成長22％、年減10％，營業毛利為3.97億元，較上半年成長26.4％、年減24.8％，合併毛利率為18.5％，較上半年增加0.7個百分點。營業淨損約9,400萬元，稅後淨損約1.15億元，下半年每股淨損為1.01元。

累計2020年合併營收為39.05億元，年減19％，營業毛利為7.11億元，年減30.9％，合併毛利率為18.2％，年減3.1個百分點，營業損失為2.36億元，稅後淨損為2.36億元，每股淨損約2.07元。

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