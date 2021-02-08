基隆市環保局配合民眾年終大掃除，加強清運垃圾，市長林右昌8日下午到清潔隊第1區隊，慰勉清潔人員加班出勤，環保局指出，10日原本未收運垃圾，為方便市民清掃，清潔隊員統一停休，此外，年節時有設置定點停放垃圾車，歡迎民眾多加利用。

林右昌說，這幾年基隆市容環境清整不斷進步，清潔隊員的服務品質也逐漸提升，日前時常接到民眾反映，清潔人員在清運的過程中，看到年紀比較大的長者，或是年幼孩童沒有力氣搬運垃圾時，會主動下車幫忙提領，垃圾車駕駛也會留意民眾丟垃圾需求，不再會因為停留時間到了，就立即將車開走，讓民眾手足無措。

市長林右昌8日下午到清潔隊第1區隊，慰勉清潔人員加班出勤。（陳彩玲攝）

市長林右昌8日下午到清潔隊第1區隊，慰勉清潔人員加班出勤。（陳彩玲攝）

林右昌指出，清潔人員的舉動大獲好評，甚至有市民直接寫信到市長信箱表達感謝，他也提及，清潔人員有好的表現必須鼓勵，因此，歷年不斷提高清潔獎金，從每月5500元提升到8千元，和台北市、新北市同樣水準，讓清潔隊員願意更認真服務市民。

環保局表示，4日至10日是環境清潔週，家戶大掃除迎接新年，已請同仁全面性擴大執行，住家垃圾清理、大型廢棄家具及資源回收物清運，讓市民能擁有「清境家園．亮麗基隆」宜居環境。

環保局公告，11日晚上停收垃圾，但下午1點起各行政區都會有清潔車巡迴清運垃圾到晚上6點，當晚7點到11點在全市7區17處也會設置定點停放垃圾車，此外，12日到14日停止收運垃圾，每日上午8點到12點開放民眾將家戶垃圾，載運到天外天焚化廠地磅室前垃圾子車丟棄。

此外，林右昌說，基隆市PM2.5已降到11.1，和宜花東地區一樣，比美國標準數值12 µg／m3還低，未來會持續努力，給市民更舒適的環境生活。

(中時 )