「生活．匠心獨染」─藍染戶外藝術裝置搭配夜間點燈倍感溫馨。（文資局提供／陳淑芬台中傳真）

穿越竹材錯落交織的「幸福廊道」，帶給人們幸福感。（文資局提供／陳淑芬台中傳真）

雖受疫情衝擊，文化資產園區春節期間推出「文資．走春」系列活動，以傳統工藝剪紙藝術、光影藝術、工藝裝置藝術等把遼闊的園區點綴得喜氣洋洋，還有免費限定手作體驗活動，可玩、可品又可賞，歡迎攜家帶眷到園區走春迎新年。

文化資產園區前身是日治時期的「大正製酒株式會社」，占地5.6公頃，是當時全台最大的釀酒工廠，聚落風貌保存完好、建築風格多樣。「文資．走春」系列活動，活動自2月13日至28日，室內開放時間自上午9時至下午5時，戶外則開放至晚間10時，在防疫安全無虞下，歡迎民眾來趟藝文走春

文化部文化資產局表示，位於園區入口的大型竹編裝置藝術「品．文資」，相當影人注目，夜間搭配燈光呈現竹編光影，讓白天與黑夜均有不同的美感。文資局表示，「品．文資」是邀請傳統工藝保存者「竹編工藝」藝師林秀鳳及工藝師王耀騰統籌規劃，帶領藝生共同創作，「團圓碗」、「歡樂樹」、「幸福廊道」及「祈福牛」等。位於中央廣場的「竹．魚筌」竹編作品，則由知名工藝師劉昭明以「圓」為主體，代表圓滿與團圓等意涵。

限定的「玩 ．文資」手作體驗活動自2月13日大年初二至2月16日大年初五期間推出，有工藝師陳景聰親自指導的毛筆製作、彤漾藍工作室的藍染工藝體驗、陶藝素坯彩繪及黏土捏塑等課程，名額有限，免費報名參加。

文化部文化資產局提醒，因應疫情變化，走春旅遊請落實戴口罩、勤洗手、避免群聚及自我健康管理等措施，開放時間資訊及活動內容將隨時滾動調整，活動相關訊息請上文化部文化資產局粉絲專頁查詢。

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