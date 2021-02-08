嘉泥(1103)近年來積極轉型，除了佈局觀光飯店領域之外，並切入月子中心市場，日前與胎檢權威「台兒診所」以及幼兒發展評估權威「安兒康小兒專科診所」簽約合作，攜手打造全方位母嬰服務坐月子新模式，並有計劃今年中將赴大陸蘇州及揚州二地，開設月子中心。

嘉新企業團跨足旅宿服務業，在自2016年於中山區開設第一家自創品牌「人之初產後護理之家」後引起迴響，領先業界導入正統五星級服務亦為月子中心產業樹立新典範。2020年人之初品牌插旗於敦化北路精華地段，規劃獨棟高檔月子中心、隱密性高，臨近松山機場、國際交通便捷，方便亞洲區客人來台坐月子。

嘉新企業團執行長暨嘉和健康生活董事長王立心表示，我們的理念就是要提供母嬰最好的照顧。踏進護理照顧產業這五年多來，我們與專業醫護團隊不斷的自我要求及成長，無論是在服務或管理面、硬體或軟體，都持續的改革與創新。更重要的是，我們持續聆聽顧客的聲音，也意識到現代的新手爸媽需要的不只是產後一個月的照護，從懷孕開始到寶寶健康與成長發展的各項知識都求知若渴。因此，人之初產後護理之家針對嬰幼兒-1歲到+6歲的成長黃金時期，分別協力尋求該領域最專業的權威醫療機構，共同成為新手爸媽最信賴的伙伴，也為健康醫護整合服務再創新紀元。

(時報資訊)