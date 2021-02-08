兆豐金(2886)董事長張兆順今天表示，今年台灣的GDP會比去年好，但在金融業方面受到全球資金寬鬆，利差低等因素，獲利情況會去年差異不大。尤其要留意一些因受到疫情紓困的產業，在今年能否恢復動能；有些企業因紓困使呆帳遞延，這些都會影響到金融業的獲利。但他也樂觀看待疫苗問世後，可能創造部分產業報復性復甦！

兆豐金今公布元月稅後淨利為16.97億元，EPS為0.12元，本月底每股淨值為24.11元。元月兆豐銀稅後淨利10.02億元，證券元月稅後淨利1.64億元，票券元月稅後淨利為4.8億元，兆豐產險稅後淨利為0.14億元。

張兆順表示，去年台灣防疫作得好，主計處公布的全年GDP達2.98。台灣是福地，主計處估今年台灣GDP會優於去年，估S3.83%；而國發會等單位的預測則都在3.8~4.2%之間。

雖然今年GDP表現將優於去年，但張兆順仍提醒，疫情的變數不可輕忽，雖然疫苗研發是有利的因子，但病毒變異也有不確定。金融業受到全球資金寬鬆，和利差低等因素，今年金融業的獲利和去年差異不大。產業的差別會很大，例如：半導體和自動化產業會很好，但有些產業還是很艱困，以航空業而言，貨運表現很好，但客運和觀光還是不好，未來客運和觀光是否復甦，形態是否改變，都要留意。在疫情後，商務客可能減少，復甦後產業結構可能改變，有些產業甚至可能是報復性的復甦。

張兆順也表示，金融業面臨資金寬鬆利差大幅降低，配合政府政策做很多紓困，員工確實是非常辛苦，修正後的預算我們有達成，我們不會虧待員工。

(時報資訊)