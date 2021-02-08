台積電寶山一期工地8日下午3時許發生工安意外，1名52歲藍姓工人在1樓施工時，未繫上安全繩，不慎跌落9米深的地下室，當場死亡，全案由園區保二警方調查處理，並通報新竹縣政府勞工處了解有無責任疏失。

台積電為擴廠由科管局徵收寶山一期用地後，隨即如火如荼展開興建工程，8日下午3時許，52歲的藍姓工人未繫安全繩，站在1樓施工區平地處施工時，疑不慎踩空，整個人墜落到9米深的地下室，當場死亡。

(中時新聞網)