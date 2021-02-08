台積電竹科寶山工地傳意外 工人踩空墜3層樓深地下室身亡 17:322021/02/08 中時新聞網 陳泳溙 、中時、羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電竹科寶山工地傳意外 工人踩空墜3層樓深地下室身亡（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電寶山一期工地8日下午3時許發生工安意外，1名52歲藍姓工人在1樓施工時，未繫上安全繩，不慎跌落9米深的地下室，當場死亡，全案由園區保二警方調查處理，並通報新竹縣政府勞工處了解有無責任疏失。 台積電為擴廠由科管局徵收寶山一期用地後，隨即如火如荼展開興建工程，8日下午3時許，52歲的藍姓工人未繫安全繩，站在1樓施工區平地處施工時，疑不慎踩空，整個人墜落到9米深的地下室，當場死亡。 科技新貴落腳 台南成豪車新戰場 空品不佳 台電呼籲支持增氣減煤 (中時新聞網) #台積電 #踩空 #3層樓 #瞭解 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 封關11天 搶金牛年紅包 散戶注意幾件事 00:032021/02/08 財經 春節用電多80萬瓩 台電全力調度增氣減煤改善空污 15:222021/02/08 財經 鄭文燦大啖油飯豆干 鼓勵民眾造訪大溪老街 15:312021/02/08 寶島 《電機股》永大股臨會開鍘 陳世洋：對黃福雄求償盼修法 10:512021/02/08 財經 1分鐘讀財經》需求續強 聯電：晶片短缺至2023年 08:122021/02/08 財經 鼠年境內外基金 前十強出列 04:102021/02/08 投資理財 《台北股市》許璋瑤：產業結構變化 支撐台股近5年漲幅 13:582021/02/08 財經 今年春節用電增80萬瓩 台電：將調度天然氣減煤 14:122021/02/08 生活 OASIS 台南樹谷快充站上線！充電每度 8 元，今年全台再蓋十座 DC 直流充電站 09:522021/02/08 汽車情報-汽車新聞 晶片一路缺估到2023年 04:102021/02/08 財經要聞 《國際產業》還是缺晶片 日本車商進入超級財報周 14:492021/02/08 財經 社會熱門新聞 被女友揪一起拍Swag 他見月薪300K心動 1原因崩潰拒絕 - 社會 台積電竹科寶山工地傳意外 工人踩空墜3層樓深地下室身亡 - 社會 她曬外省公公從軍48年輝煌勳章 眾人看完跪了：是英雄 - 社會 勞金局炒股涉案12人被起訴 勞動部：局長降調、游迺文免職 - 社會 廟東商圈小心美容搭訕 掏千元體驗慘被坑殺數十萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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