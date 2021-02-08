第 55 屆超級盃中場秀（The Super Bowl LV Halftime Show）於台灣時間8日上午圓滿落幕，受疫情影響，現場只開放5萬5000人入場，僅坐滿約場館的三分之一，但今年中場主秀可以說是一點也沒縮水，音樂魔人威肯（The Weeknd）為求表演達到理想中的狀態，雖然主辦單位負擔了大部分的演出製作費，依舊自掏700萬美元（約台幣 2 億），展現對演出品質嚴格的要求。

威肯一開場便穿著延續冠軍大碟《黑潮時刻／After Hours》視覺概念的紅色西裝登場，演唱〈Star Boy〉、〈The Hills〉、〈Cant Feel My Face〉、〈I Feel It Coming〉，近期因在MV露出宛如整形過度樣貌而引起話題的夯曲〈Save Your Tears〉，背後攜帶龐大舞群助陣，以電影史詩級的超高規格演出，為所有現場或在家觀賞的粉絲帶來極致震撼的14分鐘音樂體驗。

威肯為了貫徹專輯MV的故事線，從去年8月的MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）時就面帶傷口現身，到了年末更以全臉包裹繃帶登上全美音樂獎（American Music Awards），就在大家都期待今天威肯又會在臉上做什麼花樣時，他本人雖以原貌登場，但卻攜帶了目測逾百位繃帶複製人大軍作為舞群霸氣助陣，演唱年度話題神曲〈Blinding Lights〉，一次「百倍奉還」。

這次的表演不僅全世界注目，威肯的家鄉加拿大多倫多更是以他為傲，多倫多市長John Tory更將2月7日封為「威肯日」，他興奮地在社群網站上發文：「這個周日我們要一同慶祝威肯是第一位出任主秀，以及第三位登上這場盛會的加拿大人，全球數百萬觀眾都為他歡呼，尤其是他長久以來最支持的家鄉–多倫多士嘉堡，一定會獻上最大聲的喝采！」

自2021葛萊美入圍名單揭曉後，外界都為威肯去年叫好又叫座的專輯《黑潮時刻／After Hours》沒入圍抱屈，當時他曾在點名葛萊美大會的腐敗，近期更分享心情：「我不知道該難過還是憤怒，應該更接近困惑，我只是想要一個答案。」接著說「但我現在已經不在乎了，我曾經得過 3 次獎，那對我來說也沒有任何意義了」。

上週他也推出《The Highlights》18首極金曲專輯為演出暖身，不僅收錄《黑潮時刻／After Hours》中的〈Blinding Lights〉、〈Save Your Tears〉等話題單曲，更有歷年經典包含〈The Hills〉、〈Can’t Feel My Face〉、〈Starboy〉，將出道10年的音樂精華一次收藏。專輯已在全台數位平台上架。

(中時 )