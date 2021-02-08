竹山鎮紫南宮招財錢母非常搶手，竟有超商廣告宣稱販售錢母，紫南宮則強調錢母只送不賣，也沒有與任何公司、業者合作；因為疫情考量，紫南宮10年來首度大年初1不發錢母，但初1到初5到竹山牛舞花燈會集點，就有機會拿到紫南宮錢母。

紫南宮主委莊秋安指出，紫南宮錢母是非賣品，百年來從來不曾與任何超商、廠商或個人合作銷售錢母，請業者不要以紫南宮名義促銷商品，否則將依法主張權益，也請信眾不要誤信營利行為的廣告。

竹山燈會從2月12日到16日，每天晚上7到9點，提供民眾集點兌換商品，除了錢母還有竹燈籠、熱敏杯等；春節連假，竹山菸葉館表演節目照常舉行，主燈區小舞台表演以及攤位因應疫情仍暫停。

竹山燈會配合中央疫情指揮中心防疫標準，採取人流管制、單一出入口、實名制、衛生消毒等，總人數限制500人，入場遊客都必須戴口罩，測量體溫合格才能進入；考量安全衛生問題，因此大禮路、橫街的攤位暫停營業，即日起受理攤商申請退費；至於日前發放給鎮民的商品兌換券，將於2月27、28日，在竹山菸葉館辦理農特產展，屆時開放民眾兌換。

竹山鎮長陳東睦表示，為讓遊客感受過年節慶氣氛，從除夕（2／11）至初6（2／17），每天晚上6點到9點，在竹山燈會主燈區發送紀念氣球，包含菸葉館、克明宮、連興宮、三坪院、靈德廟、正覺寺、三元宮，總共有7款不同的氣球，每天限量1000顆，有興趣的民眾不要錯過。

(中時 )