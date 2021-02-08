上海市政府8日上午宣布，前上海市台辦主任李文輝因屆齡退休，職務由現任長寧區一級巡視員鐘曉敏接任。

上海台協幹部表示，這項人事案近期在台商圈流傳多日，8日下午上海市台辦已經向各處室作了正式介紹，證實此人事案。

公開資料顯示，鐘曉敏是1972年10月出生，籍貫浙江蕭山，工學學士，在職研究生，法學博士。現任上海市長寧區委常委、副區長、區政府黨組副書記、一級巡視員。

有上海台商表示，對鐘曉敏的印象是懂經貿，希望她上任後對兩岸經貿多所推動。

李文輝則接任海協會副會長。

(旺報 )