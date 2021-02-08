受到客戶提前於第四季提前拉貨影響，ODM廠英業達（2356）及緯創（3231）今年首季將略回檔、回歸過往季節性狀態，1月筆電出貨量分別為160萬及170萬台，預期3月仍將是本季高峰。不過因去年第四季零組件缺料導致部分出貨遞延，兩業者預期在筆電及伺服器兩大產品線的出貨動能，將較往年同期季減15～20％的幅度收斂許多、縮小至約一成左右，並較去年同期明顯年增長。

英業達1月營收月減8.88％、為393.82億元，較去年同期大幅增長34.05％；緯創單月營收585.69億元，月減20.34％、並較去年同期衰退3.17％，為近四年同期低點。其中，亦有一部分是來自於緯創出貨中國昆山手機廠後，自今年1月起減少該廠營收之影響數。

展望第一季，英業達預期筆電及含括雲端資料中心的伺服器兩大業務，季減幅度都將縮小至一成以內。緯創亦預期筆電及伺服器業務將季減、年增，至於桌機產品雖有與上一季持平表現，但將較去年同期的250萬台下滑。

(工商 )