根據晨星研究，去年約75％的ESG基金績效報酬率高於同類型基金平均，且美國26檔結合永續投資原則的指數型基金中，有25檔報酬率也打敗該資產類別中最常被使用的指數；意味不論主、被動型操作都能從永續投資概念中獲益。

中信投信呼應國際浪潮，推出中信ESG投資級債（00883B）、中信低碳新興債（00884B），為境內首兩檔將永續概念納入指數編製原則的債券ETF，建議可作為構築防禦部位的主要資產。

中信ESG投資級債（00883B）經理人張勝原表示，去年ESG基金能夠大放異彩，部分原因得歸功於疫情喚醒大眾對於「非財報因子」的風險關注。過去參加公司法說會，多數投資人及企業經營階層專注談論EPS，現在討論ESG話題的比例，明顯比過去增加。換句話說，EPS與ESG並重為目前投資顯學。

張勝原指出，結合永續概念的債券ETF，提前排除ESG爭議性高的企業，有助提升債信品質。債券投資的主要報酬來自利息，企業只要風險越低，則長期利息報酬就更加穩健，而價格的波動亦有機會降低，有助提升長期報酬風險比。

張勝原強調，遵從聯合國責任投資原則（PRI）的資產管理機構，旗下資產規模在過去11年成長近400％，使ESG爭議性高的產業資金流入量明顯減少，菸草業就是明顯案例。過去五年菸草業債券跟非金融業公司債券相比利差大幅落差70個基本點，原因即為市場重量級買家冷落該產業導致。從ESG席捲市場的盛況研判，傳統能源如石油等高碳排放量產業，若不進行排放效率改善，亦可能步上菸草業的後塵；相對而言，ESG爭議性越低的產業，投資前景也越樂觀。

中信ESG投資級債（00883B）追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數，指數成分股透過研究機構Sustainalytics ESG評分篩選，分別排除具爭議性武器及具高度ESG風險的發行人，其指數信評為BBB-以上，涵蓋金融、電信、科技等各大產業龍頭。

中信低碳新興債（00884B）經理人游忠憲指出，受到疫苗配送於今年上半年完成漸進式鋪貨，目前新興市場債市波動性已顯著降低，加上歐美經濟復甦將帶動新興市場實體經濟出口回升，主要經濟體央行持續貨幣寬鬆，有利資金持續流入新興市場，後市仍具想像空間。

中信低碳新興債（00884B）追蹤ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數，指數以整體投組減碳20％為目標，調高碳排放量低的國家權重，調降碳排放量高的國家。指數平均信評為BBB+，精選前12大新興市場國家，聚焦新興美元債。

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