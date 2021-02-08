特戰下士遭滑輪擊中"失憶" 父怨證據蓋"國防布"│中視新聞 20210208

陸軍航空特戰指揮部下士陳子多2015年間奉長官命令更換吊橋繩索，遭到滑輪高速反彈重擊頭部，昏迷多日再醒來淪為永久失智。陳父不甘心兒被如此對待便提告，鄭姓士官長依業務過失傷害罪遭判刑6月；民事部分，陸軍司令部須判賠1070萬餘元，但軍方不服，全案仍在上訴中。

陳子多的父親透露，兒子在受傷前，是一名運動健將，身高挺拔且笑容陽光燦爛，2015年於陸軍專校前5名的優異成績畢業，隨即下部隊，但怎麼也沒想到，兒子滿懷壯志進部隊才6天，就被躺著送出軍營，甚至陷入昏迷，醒來後卻因腦部重傷被診斷為永久性失智，生活也不能自理，令家屬完全不能接受。

判決書指出，2015年11月12日，陳子多被分發至陸軍航空特戰指揮部，奉長官出公差，替換龍潭武漢營區內的戰技館單索突擊吊橋繩索，鄭姓士官長發現繩索未拉緊，卻未依正確規定，貿然聚集多位官兵共同以「拔河」形式拉緊繩索。

而陸軍司令部特戰基本作業技術訓練手冊中明訂，架設單索突擊吊橋時，並不能突然猛拉繩索，應以繩索所能負荷的拉力，去評估拉繩的作業人數；但鄭姓士官長卻未能謹慎評估拉繩作業人數，貿然聚集32名官兵，眾人大力一拉，吊繩不堪負荷瞬間斷裂，吊繩上的綠色滑輪則砸中協助拉繩的陳子多臉部，陳子多當場倒地不起。

陳子多送醫後，昏迷多時，醒來後醫師診斷其大腦小腦多處重傷害、腦幹瀰漫性軸突損傷、開放性上下顎骨粉碎性骨折、左枕骨骨折、左臉頰及下巴撕裂傷、左上顎牙齒掉落咽喉內部等傷害，且因雙側大腦額葉嚴重受損，導致記憶全失，且只剩1天的記憶力功能，並且永久性失智、走路不穩，生活完全無法自理。

陳子多向涉案的鄭姓士官提起告訴，同時向陸軍司令部聲請國賠，鄭姓士官部分依業務過失傷害罪，桃園地院於本月13日判鄭男6月徒刑，得易科罰金；國家賠償部分，桃園地院於2020年4月30日判陸軍司令部須賠償陳子多1070萬餘元，但軍方不服判決上訴，全案仍在審理中。

陳子多的父親出面控訴，事發當時兒子所拉扯的繩索為市售的普通童軍繩，並非軍用規格的繩索，嚴重質疑軍方怎會使用童軍繩去執行特戰任務？同時懷疑軍方採購裝備有弊端，才害得兒子成重傷害。

陳父指控，要求軍方提出採購證明或是繩索保養紀錄等，資料卻全數遺失，陳父質疑真相宛如蓋了一層「國防布」，全都不見天日，更不滿軍方非但未解釋繩索成為童軍繩一事，卻仍想提國賠上訴，因此決意提起自訴，盼司法能還寶貝兒子一個公道。

(中時新聞網)