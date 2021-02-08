金門縣府趕在今年雨季來臨前，緊急動支4000餘萬元浚深95處農塘，一旦雨水如期來到，預估可增加蓄水量約19萬立方公尺。（李金生攝）

金門農塘結合自來水廠放流水，讓珍貴水資源獲得更有效的利用。（縣府建設處提供）

楊鎮浯縣長（中）肯定同仁做好各項因應準備，目前只等雨水來到，即可擴大蓄水能量。（李金生攝）

金門去年降雨量僅476.5毫米，不及年平均降雨量1000毫米的一半，遭遇50年最嚴重的旱災。縣府趕在今年雨季來臨前，緊急動支4000餘萬元浚深95處農塘，一旦雨水如期來到，預估可增加蓄水量約19萬立方公尺，紓解農作物大缺水的困境。

縣長楊鎮浯今天下午在金城鎮長李誠智、建設處長陳祥麟和自來水廠廠長張武達等人的陪同下，赴小西門一帶農塘會勘執行進度，肯定同仁未雨綢繆，做好各項因應準備，目前只等雨水來到，即可擴大蓄水能量。

楊鎮浯強調，縣府在農塘浚深之外，也基於整合水源利用，由農業單位與自來水廠合作將再生水導入合適農塘，目前評估台灣各縣市放流水使用平均約1至2成，而金門地區近2年結合農塘等水利工程，再生水使用已高達6成5，讓珍貴的水資源獲得更有效的利用，在降低極端氣候對本地農業的影響，已獲得具體的成果。

金門氣象站統計，金門年平均降雨量在1000至1100毫米之間，但去年僅有476.5毫米，出現50年來僅見的旱災，各地農作物普遍缺水澆灌，相繼枯萎死亡，主要經濟作物高粱即減收3成以上，所幸2018年自大陸通水，民生用水尚無匱乏之虞。

縣府決定利用乾旱時候，浚深各地蓄水農塘，除向中央爭取2千400多萬元，也緊急動支災害準備金2千100多萬元，趁雨季來到前陸續完成95處農塘浚深工程，預估可增加約19萬立方公尺蓄水量。

縣府建設處說明，針對去年9-10月高粱旱害，農委會現地踏勘後公告金沙鎮、金寧鄉、烈嶼鄉、金湖鎮、金城鎮為「農業天然災害現金救助地區」，期間縣府也不斷與農民、鄉鎮公所及農委會溝通，最終地區災損面積核定392.46公頃，現金救助計627萬9464元，寫下歷年來天然災害現金救助請領最多的紀錄，相關救助金已在上周撥付至鄉鎮公所，將於近期轉撥至申請農民帳戶。

(中時 )