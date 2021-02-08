以色列總理班傑明·納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)的貪瀆案件在2月8日重新開庭，他不承認所有的罪名。

CNN報導，納坦亞胡的案件原訂於1月13日舉行聽證會，不過因為疫情的關係，法院決定推遲到2月8日，因此該案件在星期一召開。納坦亞胡親自到場，他戴著黑色口罩準時在上午9點出庭，以書面的形式提出他的聲明，主要內容是他否認包括賄賂罪、3項詐欺，背信罪等所有指控。

關於納坦亞胡的腐敗案件是從去年5月正式開始立案，週一是他的第2次出庭。

檢察官說，納坦亞胡遭控超過10億謝克爾（約3億多美元）的收賄，以支持他的一位百萬富翁朋友得以控制的以色列電信公司。作為交換，該公司掌握的新聞網站發布有利納坦亞胡的消息與新聞，也就是俗話說的「帶風向」。

在法院外，有數十名反對內塔尼亞胡的示威者前來指責，標語寫著「犯罪總理」；但同時，他的支持者也不少，標語是「納坦亞胡，你不孤獨」。

根據以色列法律，審理期的總理仍有行政權，所以納坦亞胡職務仍在，也不必辭職。只有在他被定罪，並且在結束一切上訴權利之後，他才會失去他的職務與權力。

(中時新聞網)