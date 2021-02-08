新冠疫情近日升溫，春節期間南北返鄉以及民眾拜年走春，也帶來潛在的染疫風險，除了戴口罩、減少群聚外，「自我保護」也是防疫關鍵，然而酒精用久傷肌膚，通過SGS人體敏感肌膚測試的水神「微酸性電解次氯酸水」，完全不含鈉，環保無殘留，孕婦孩童都適用。

年節團圓氣氛濃厚，群聚的場合多，若真的無法避免長時間、近距離接觸，有幾個防疫重點要謹記。第一「雙手是防疫的最後一道防線」，很多人會忽略了這個小細節，經常洗了手後隨處摸，一不小心就讓「病從口入」。

其次，因病菌會飄浮空中而附著在衣物、食物上，面對看不見的敵人，在群聚時可使用抗菌液搭配霧化器來做空間防護，擴大保護範圍，安全防疫零死角。

不過因為酒精會刺激皮膚，漂白水容易致癌及污染環境，專家建議應選用溫和安全的「微酸性電解次氯酸水」來使用，2020年日本北海道大學和日本國立感染科研究院證實「微酸性電解次氯酸水」能有效對抗新冠病毒，民眾絕對能安心防疫。

台北水神事業部總經理高雅鈴指出，水神全系列產品成分均為「微酸性電解次氯酸水」，無論乾洗手、漱口水、抗菌液皆獲得SNQ國家品質認證，也是唯一經實驗證實能搭配口罩使用，並且不傷害其結構的抗菌液，更通過SGS人體敏感肌膚測試，完全不含鈉，環保無殘留，孕婦孩童都適用。

水神團隊始終秉持「保護別人，就是保護自己」的互助精神，春節防疫不打烊，民眾可至全台7-11超商、康是美藥妝及中華電信連鎖門市直接購買，並大量使用於隨身消毒、環境和居家清潔、衣物或食器清洗等，安全防疫零死角。

台灣的防疫好成績，國際間有目共睹，有網友打趣說這是因為台灣有三個「還好」，還好全民願意戴口罩，還好政府和企業齊心防疫，還好有媽祖保佑，才能換來現在的平安和自由，面對21世紀人類最大的敵人「細菌和病毒」我們不能鬆懈，水神隨時噴、隨手噴，春節防疫不離身。

詳情可至水神官網查詢 https://www.watergod.com.tw

(中時 )