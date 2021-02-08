一名女網友抱怨，總有打不完的蚊子，更曬出「滅門屍照」，讓上萬名網友看了起雞皮疙瘩。(圖翻攝自爆怨公社)

原PO拍下死掉的蚊子屍體，數量多到讓網友直喊，隔著螢幕看都覺得身體發癢。(圖翻攝自爆怨公社)

真的是殺不完的蚊子！一名女網友在臉書上分享，每天都有打不完的蚊子，好不容易打死了一群，不久後又會有新的蚊子大軍來襲，讓原PO相當困擾，「這根本是殺了一個我，還有千千萬萬個我的概念」，而她為了證明蚊子數量實在太多，更利用蚊子排出了「殺不完，二月七日」等字眼，讓上萬名網友看了直喊全身發癢。

這名女網友昨(7日)在臉書社團「爆怨公社」上貼出她的殺蚊成果，更無奈抱怨不懂為何會有殺不完的蚊子，另也貼出一系列照片，將殺死的蚊子排列成國字，「殺不完，二月七日」、「蚊子，1/31」，剩至還有一張衛生紙上排滿密密麻麻的蚊子，讓人隔著螢幕也全身發癢、起雞皮疙瘩。

原PO補充表示，這是在營業場所打死的蚊子，即便每日打烊前，店內同事都噴了將近整罐的殺蟲劑，也請消毒公司消毒，但因後門緊臨校園操場，有花圃、樹叢也有小農田，旁邊也有圳溝，所以只要開門就會往店內飛，更表示蚊子大多躲在鞋櫃裡，「酒精往內一噴會有來到蝙蝠洞穴的錯覺，一窩蜂竄出來很恐怖」。

超狂的殺蚊成果照，吸引近2萬名網友按讚朝聖，不少人隔著螢幕看，身體都不自覺發癢了起來，「我整個雞皮疙瘩⋯」、「看完這篇之後身體有夠癢，需要去看個醫生嗎」、「還可以留全屍，真的很厲害」，還有幽默網友敲碗，等原PO再利用蚊子排一個「開工大吉」。

(中時新聞網)