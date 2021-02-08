朱宇謀日前拍新歌〈好運到〉MV。（史坦利國際傳媒提供）

朱宇謀新歌〈好運到〉MV，找來電視劇《女力報到》的演員王建復、王上菲、林芷芸、游小白、張翰元等人跨刀演出，由於五位演員拍攝MV當天都在趕拍存檔，為了配合每個演員不同的拍戲時段，結果造成劇組和MV單位兩邊搶人，也讓這首歌MV足足花了近24個小時才順利完成。為了讓〈好運到〉這首輕快喜氣的歌曲，帶動全民「扭」一下的舞蹈風潮，朱宇謀特別商請擅長舞蹈的王上菲，編了一段大家可以輕而易舉就學會的「好運舞」，拍攝現場臨時讓舞蹈細胞不好的林芷芸和張瀚元現學現賣。

拍攝空檔大家聊起去年最幸運的事，朱宇謀、王建復、王上菲、林芷芸、游小白、張瀚元六人異口同聲表示，就是演出《女力報到》，因這部戲讓大家名利雙收，朱宇謀更因這部戲，星運大開發行個人的首張EP，王建復也準備今年要出個人EP。王上菲則說：「去年的收入讓我還清了學貸，買了新車，今年過年可以包給家人一個大紅包了，接下來希望可以趕快買房子。」

(中時 )