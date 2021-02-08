「刪Q行動」志工將總數4000多份連署書送進中選會。（黃世麒攝）

「刪Q總部」今日赴中選會送罷免台中立委陳柏惟連署書，罷免提案領銜人楊文元表示，民意已經沸騰，請陳柏惟接好接下來的罷免大海嘯，我們只是選區居民，既然不重視民意，那我們就來(罷免你)吧，「3Q沒有倒，孩子教不好。」

楊文元說，會提出罷免是因為陳柏惟的政見承諾一再跳票，而明明是台中立委卻不關心選區，跑去桃園、新竹、台南開服務處，且陳柏惟竟在立院及媒體前一再護航執政黨的開放萊豬政策並在表決時投下贊成票，「正事不幹，罷免當然。」

楊文元表示，當初預估第一階段的罷免連署書是3500份，沒想到陳柏惟的「顧人怨」超乎預期，扣除資料不完整等等有問題的，今日實際送到中選會的連署書共4357份。

楊文元指出，做為一個立委，要有立委該有的樣子，從陳柏惟的誠信、言行、專業角度，最後面是他的良心，顯然陳柏惟真的是不適合當立委，失德也失格，因此才會看不下去出來罷免他。

楊文元說，如果我們不出來罷免陳柏惟的話，陳柏惟說只對投給自己的11萬人的負責，那整個選區的26萬人的民意呢？自己一再點出問題，但陳柏惟總是把民眾當傻子，然後不斷往罷免他的人身上貼標籤，然後不斷地跳針有如七彩霓虹燈一轉。

楊文元表示，陳柏惟每次面對反對聲浪、民眾質疑，就拿中共、國民黨、統獨意識來當擋箭牌，民眾需要的是地方的發展和稱職的立委，也再次重申，罷免的整個行動，一切都取決於陳柏惟，如果民眾對他的表現感到贊同，也不會有這麼多鄉親願意簽署提議人名冊。

(中時 )