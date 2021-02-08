近期空品不佳，報載台中市盧市長表示須正視境外污染問題，台電8日表示，根據環保署研究，影響境內PM2.5之因素中電力業的貢獻度僅佔5.4％，因此台電一直呼籲，要整治空污，各界應採取「多元治理」的態度。

台電欣見台中市願意認真面對空污真正成因，台電也願意在供電穩定下為改善空品貢獻心力，事實上過去6年來，台中電廠不論是減煤還是減排，均已有顯著成果。台電更要向台中市民承諾，台中電廠新增燃氣機組上線後，減煤及減排幅度將擴大，敬請市民共同督促市府協助台電推動新增燃氣機組，莫再以都審程序卡關。

台電強調，6日及7日台中電廠全廠發電量低於4成，換言之已降載超過6成。對於陳局長所言，顯然未能跟上盧市長「正視境外污染」的腳步，面對空污問題不認真思索解方，仍一味推諉，台電深感遺憾。

台電說，近期空氣品質不佳，台電燃煤電廠在穩定供電前提下，均以最大幅度配合降載，以減少排放。過去7天台中電廠降載24次，減發度數超過4億度。從去年10月進入空污季以來，至7日為止，台中電廠更已降載244次，減發超過44億度電。其中前日及昨日台中電廠全廠發電量，僅佔全廠總裝置容量38%，降載超過6成。

台電指出，台中電廠近年來陸續採取「降載」、「環保停機」及「擴大自主減煤」，逐年精進擴大減煤、減排的幅度，台中電廠全廠用煤量也從103年的高峰1,839萬公噸，至去年降至1,229萬公噸，排放量已從2014年接近4萬噸，至去年降為1萬6千多噸，減排幅度將近6成。

台電強調，為兼顧供電穩定，滿足台中市連年成長的用電需求，台中新增燃氣機組必須盡快上線，如此也才能進一步擴大減煤及減排幅度。台電預計，台中電廠新增燃氣機組如能於114年上線，屆時空污排放量可較目前再降低5成。

台電表示，目前台電從北到南持續推動各項燃氣計畫，包括大潭電廠新增3部燃氣機組持續全力施工中，預計最快2023年可商轉；興達電廠新增3部燃氣機組亦全力施工中，預計最快2024年可商轉。唯獨台中電廠自去年1月20日通過環評至今1年多以來，遭到台中市政府以都審程序卡關，遲遲無法動工。台電懇請台中市政府以蒼生為念，認真看待市民對改善空品的渴望，共同協助推動新增燃氣。

(工商 )