農曆春節即將到來，因應新年期間旺盛的資金周轉需求，渣打銀行推出「渣打新春貸」，2月28日前，可直接透過渣打網站24小時線上申請，完成拍照上傳相關文件後，即可進行快速預審，掌握核貸結果，並可獲0帳管費及前三期優惠年利率0.1％，免憂心短期資金需求。

渣打銀行表示，觀察2020年受到疫情影響，大部分企業營運受到衝擊，連帶不少受薪階級的年終獎金恐也將面臨縮水，但即將到來的農曆春節卻可能會有大筆支出需求。該行為此推出春節期間限定的「渣打新春貸」，採24小時線上申辦，並採快速預審，流程手續簡便。

掌握時限申辦渣打新春貸專案，可獲前三期優惠年利率0.1％，及0帳管費優惠，還款期限最長可達7年，最高額度350萬元，讓財務佈局更靈活。渣打銀行指出，受疫情影響短期收入或資金運用流動性，該行除期間提出免息展延還款紓困方案，對有生活支出、新春資金甚至想創業開拓職涯，新春貸均可提供即時的財務支援，共同度過艱難時刻。

(工商 )