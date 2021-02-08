東元餐飲集團旗下2大品牌摩斯漢堡、樂雅樂餐廳今年歡慶登台30周年，宣布雙雙進駐台南西門路，於今（8）日聯合盛大開幕。集團會長黃茂雄表示，希望藉由2大品牌聯合加乘效果，讓南台灣消費者有機會享受美味餐點服務，並活絡在地商圈發展。

東元1990年底與日商摩斯食品服務在台合資設立安心(1259)食品，1991年初將摩斯漢堡代理引進台灣，已成為全台第二大速食業者，安心並在2011年底上櫃掛牌。1991年則與日商樂雅樂在台合資設立樂雅樂食品，將樂雅樂餐廳引進台灣。

東元集團旗下目前已有14個品牌，其中由安心經營的摩斯漢堡全台門市達287家，樂雅樂則有13家。此次2大品牌擴大中南部市場布局，雙雙進駐台南西門路商圈，於春節前聯合盛大開幕，分別為全台第288家及第14家門市。

其中，樂雅樂餐廳此次以新型態店型開出台南西門店，以「咖哩專賣」發想推出6款特色咖哩，選用在地品牌「台江漁人」的草本虱目魚作為特色食材，並看準午茶商機推出餐點家購優惠，以結合在地特色食材的和風料理，搶攻台南餐飲市場商機。

東元餐飲集團會長黃茂雄表示，集團5年前在台南大地震後捐贈台南，並進駐高鐵台南站開出摩斯漢堡及樂雅樂，幫助帶動地方產業發展。此次2個品牌同時進駐台南西門路，除了提供南台灣消費者美味餐點服務，並希望能更活絡當地商圈發展。

應邀出席開幕典禮的台南市長黃偉哲表示，感謝東元餐飲集團布局拓展台南市場，身為美食之都的台南，許多在地食材都很推薦集團作為餐點食材，如芒果適合做成沙拉、蝦捲適合做成漢堡，還有牛肉湯及虱目魚等，亦能幫助農漁及漁民生計。

(時報資訊)