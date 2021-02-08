專業半導體級特殊氣體製造大廠晶呈科技(4768)1月營收2,806萬元，年成長29.27％，受惠半導體產業朝向先進製程邁進，對於特殊氣體的需求，亦須以先進製程的應用為主，公司自製生產銷售的12種特殊氣體，打入先進製程供應鏈，預估全年營收挑戰雙位數成長表現。

晶呈表示，公司致力於研究與開發特殊氣體，2011年每月出貨100支，2021年每月出貨大幅提升至2,000支，目前市場上約有250種氣體項目，公司擁有從製程、容器製作到純化與微量分析的關鍵技術，產品品質相對高，且配合客戶在先進製程技術的需求，超前部署小量多樣客製化，為客戶開發合適的特殊氣體，憑藉自製生產銷售的12種特殊氣體，打入半導體先進製程供應鏈，帶動1月營收2,806萬元，年增率29.27％。

展望今年，晶呈三大核心動能與技術，特殊氣體開發製造、晶圓重生與CMW銅磁晶片，其中CMW銅磁晶片，已於1月發表Mini/Micro LED磁性巨量轉移及新一代顯示器，公司組「磁轉銅盟」，展示銅磁晶片及獨家專利垂直型LED結構與製程，解決目前業界難以克服之無基板巨量轉移低良率及覆晶(Flip Chip)發光亮度及均勻性不足之困境，達到低成本、高亮度的目標，大幅提升Mini/Micro LED的應用普及化，根據調研機構預估，2021年Mini/Micro LED晶片使用量約有50萬片，到了2022年大幅提升至200萬片、2023年更上看千萬片，隨著產品布局、廣泛為市場使用，進而逐步出貨，以期結合晶圓重生應用，今年有機會挹注營收動能，加計特殊氣體業務，預估全年營收挑戰雙位數成長表現。

(時報資訊)