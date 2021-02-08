緬甸軍方一週前發動政變，拉下民選政府實質領導人翁山蘇姬後，全國數以萬計的民眾今天發動第3天抗爭，首都奈比多（Naypyidaw）警方出動水砲對付抗議者。

路透社報導，現場影像顯示，奈比多今天聚集了數以千計的抗議者，警方朝群眾短暫發射水砲。

參與抗議的奈比多居民喬喬（Kyaw Kyaw）告訴法新社：「警方使用水砲淨空（路面）。」

一名攝影師也目睹這起事件。這是緬甸3天前出現集會以來，首度傳出當局使用水砲對付抗議者。

除了奈比多，緬甸各地都出現大批民眾投入反政變抗議，工人也發起全國罷工，要求釋放翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）並恢復民主。

在商業大城仰光（Yangon），一群僧侶身穿番紅色僧袍，與工人、學生站在抗議遊行的最前端。他們高舉各色佛教旗幟和紅色的橫布條，而紅色正是翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）的代表色。全民盟在去年11月的大選贏得壓倒性勝利。

其中一個標語寫道：「釋放我們的領袖、尊重我們的選票、拒絕軍事政變。」現場還出現「拯救民主」、「向獨裁說不」等標語。

東南沿海城市土瓦（Dawei）和緬甸最北的克欽邦（Kachin）有數以千計的民眾上街遊行；克欽邦的抗議者還全身穿著黑衣。

緬甸上週末的集會，是2007年佛教僧侶帶頭發起「番紅花革命」（Saffron Revolution）後規模最大的抗議。當年的抗議有助促使緬甸推動民主改革，但改革卻遭1日的政變推翻。

當地媒體報導，上週末東南部城市米瓦迪（Myawaddy）曾有員警對空鳴槍，以驅散抗議民眾。

到目前為止，緬甸集會過程堪稱和平，不若1988年和2007年大規模抗議時出現流血鎮壓場景。但昨天晚間有人看到一隊軍用卡車駛入仰光，令人憂心情況可能改變。

(中央社)