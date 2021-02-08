高雄市議員黃捷罷免案宣告失敗，而基進黨立委陳柏惟將成下一個罷免目標，「刪Q總部」今(8日)向中選會正式提案，對此，民進黨台中立委黃國書指出，罷免關鍵在於顏家是否動員。淡江大學全球發展學院院長包正豪昨(7日)在臉書分析，「其實該名立委是多說的，陳柏惟相對於其他潛在被罷免者而言，被罷免成功的機率更高」。

關於接下來的罷萊委風波，包正豪7日在臉書寫下，罷免和選舉一樣，都仰賴政治動員，所以黃國書所謂的「顏家是否投入資源」，其實是多說的，罷免比選舉又更難一點，主要還是在「被罷免者的爭議性」；而他認為陳柏惟相對於其他潛在被罷免者而言，爭議更大，被罷免成功的機率更高。

包正豪透露，雖然結果未定，但真的很想知道，「如果陳柏惟被罷免成功，他還會不會說是『公民社會的成功』？」

是否會擔心刪Q行動？陳柏惟7日表示，自己是11萬人投票給他希望去立法院問政時做事，不是為了罷免的人存在，不會因他們改變，也不會為他們迎合，或是調整莫須有、強辯正常扭曲抹黑的立場，這不是台灣良性生態。他指出，無論有無罷免案，每天仍戮力問政、把事情做好，希望有不一樣的思維及政治生態來改變台灣的環境，「我完全平常心，沒有感覺到有什麼不同，世界還是正常運作，對10幾萬選民很有信心。」

(中時新聞網)