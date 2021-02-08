台中市長盧秀燕8日慰勉視障話務同仁祝福新年快樂，其中勞工局8年來通話量78萬通，社會局4年來達20多萬通，第一線話務人員，為市府為民服務最佳雷達。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府自2012年起陸續於勞工局、社會局成立話務中心，進用視障人員提供民眾勞政及社福諮詢服務；其中勞工局8年來通話量78萬通，社會局4年來達20多萬通，累計通話量近百萬通熱線，市長盧秀燕8日慰勉視障同仁，還幫他們按摩肩頸「鬆一下」，祝福新年快樂、大吉大利。

年節將屆，盧秀燕感謝同仁長期辛勞，今日前往話務中心慰勉視障同仁，發放春節禮品、小紅包及橘子，得知盧秀燕出現在話務中心，話務人員大呼「好驚喜」。

盧秀燕與社會局長彭懷真、勞工局代理局長羅群穆下午慰問話務中心視障同仁，除發禮品外，也詢問同仁上班情況，話務中心工作繁重，她感謝同仁們長期以來的付出與努力，提供市民資訊、為市民解答。

勞工局指出，2012年設立勞工局話務中心提供勞政資訊、勞動法令諮詢、陳情申訴、活動查詢、轉接與回覆等服務，至今累計通話量已近78萬通，每月平均7800通進線，深受民眾廣泛使用與肯定。

2016年底協助社會局向中央爭取經費，於社會局再成立話務中心並進用視障人員，讓視障者擔任電話服務員進行值機工作，習得電話客服及文書處理技能，並透過電話服務及職場中人際互動，提升社會參與。

社會局2017年2月設立的話務中心，由7名成員組成，累計受話量已達到20萬5000通，讓民眾正確且快速獲得社會福利資訊，進用視障者擔任諮詢電話服務工作，擴大就業機會。

民眾來電詢問度第一名是長青福利業務，占24.4％，約5萬通，其次為身心障礙福利業務19.6％，約4萬通、兒少福利業務18.2％，約3.7萬通，市民最關注長輩、身心障礙與兒少業務。

市府每年針對新修訂措施、法令與服務流程辦理話務中心在職訓練，並為視障同仁規畫工作流程、設計工作環境、提供設備及輔具等，協助視障話務人員克服工作障礙，提供更優質的工作環境。

(中時 )