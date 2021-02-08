中華籃協8日發布新聞稿表示，目前已經依照亞洲籃總規定送交亞洲盃男籃資格賽中華隊24人大名單，且說明目前球員徵召很困難，只有7人有意願，接下來就等亞洲籃總回覆是否仍可參加，籃協副秘書長李雲翔說：「最慢10日做出決定！」

李雲翔表示，目前籃協除了遞交24人大名單給亞洲籃總，也跟他們說明只有7人有意願參賽，不過籃協仍照規定在上周六完成全隊核酸檢測，「畢竟亞籃規定亞洲盃資格賽至少要有10人出賽，況且只有7人的話，教練也無法正常調度。」

「反正我們依照原定計畫，明、後兩天仍然正常訓練，然後等待亞籃的回覆，聽說目前日本男籃的名單也沒法湊齊，不只是我們受制於疫情影響，」李雲翔說，「目前最擔心的還是球員在卡達當地染疫問題，畢竟大陸、日本都包機前往。」

李雲翔強調，「我們根本沒辦法擔保球員前往參賽是否染疫，所以更不可能勉強球員參加。」這次亞洲盃資格賽第3階段將於卡達杜哈舉行，比賽將從18日打到22日，對方分別是大陸、日本與馬來西亞，中華隊原定13日啟程前往卡達。

至於裕隆後衛呂濟而到底能否參賽，且成中華隊第8人？李雲翔也特地做了說明，「我們先前詢問過呂濟而的參賽意願，當時他說因為家人反對可能無法參加，沒想到他在5日半夜突然傳簡訊給中華隊助教許皓程，說他家人又同意了。」

「這樣的處理程序明顯錯誤，但我們仍把呂濟而報在24人大名單之中，他將繼續隨隊練球，也做過核酸檢測，」李雲翔說，「假如亞籃真的還要我們派隊參加，我們將在10日選訓會議當中，再次審核通過他的資格，成為中華隊第8人。」

(中時 )