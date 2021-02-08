雞排妹（鄭家純）尾牙性騷擾風波延燒，掀起各界正反兩面論戰，孫德榮也發表自己的想法表示，「連黃腔都不能開，那觀眾還能看什麼」，知名部落客「台灣妞韓國媳」也忍不住對這一席話反擊，「不要侮辱台灣觀眾可以嗎？」並以南韓國民主持人劉在錫為例。

台灣妞韓國媳8日在臉書發文，提到雞排妹最近的性騷擾風波，並表示對孫德榮的一番話感到傻眼，「這真是我的老天鵝啊！」舉例自己第一個看的韓綜就是國民MC劉在錫主持的《家族的誕生》，那之後便愛上對方的主持風格，而劉在錫零負評的其中一個原因，就是他從來不用開黃腔當笑話。

台灣妞韓國媳看不下去，怒轟孫德榮的說法。(圖/翻攝自台灣妞韓國媳臉書)

台灣妞韓國媳表示，每次只要轉到劉在錫的節目，一定會停下來看，「我看什麼？我也不知道，但我確定不是看他開黃腔，而且他節目有的可以笑到流淚、有的直接噴淚」，直接打臉孫德榮的說法，「我非常確定，我不是透過看綜藝節目滿足我的性慾，你不要侮辱台灣觀眾可以嗎？」

這篇貼文受到網友們狂推，紛紛留言直呼，「十幾年前開始看韓國綜藝節目，才知道不開黃腔也能非常有趣！原來綜藝節目可以這麼多元有意思」、「這是一個歪風，為什麼要靠裸露靠性騷擾，靠資深藝人吃年輕女藝人的豆腐才會有可看性」、「台灣很多資深藝人所傳承的是工地秀埸文化，然後用秀場文化跟輩份威壓新進藝人」、「真的耶，層次就比出來了耶」。

(中時新聞網)